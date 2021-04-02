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​Фирмино сыграет с «Арсеналом» - форвард пропустил месяц

02 Апреля 2021, 23:06,

Юрген Клопп подтвердил на пресс-конференции, что нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сможет сыграть против «Арсенала» в субботнем матче чемпионата Англии. На днях бразилец вернулся в общую группу мерсисайдцев.

Напомним, что из-за проблем с коленом Фирмино пропустил месяц. В последний раз бразильский нападающий выходил на футбольное поле четвёртого марта в игре с «Челси».

Всего в нынешнем сезоне Роберто Фирмино провёл за «Ливерпуль» тридцать семь матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

«Ливерпуль» сыграет в гостях у «Арсенала» в субботу, третьего апреля. Игра стартует в десять часов вечера по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Роберто Фирмино
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