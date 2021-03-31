Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Челси» за год заплатил агентам 41 млн евро

31 Марта 2021, 20:45,

В среду сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало суммы агентских вознаграждений, полученные от российских клубов. Больше всех потратил «Зенит» - более восьми миллионов евро.

Представители английской Премьер-лиги за период с 1 февраля 2020 года по 1 февраля 2021 года заплатили агентам 319 миллионов евро, что на 10 млн больше, чем год назад. Наиболее щедрым клубом в этом отношении был «Челси» (41 млн евро). Клубы из Манчестера заплатили посредникам по 35 миллионов, а «Ливерпуль» - 25 миллионов. Меньше всех потратились в «Вест Бромвиче» - 5 млн евро, эта сумма сопоставима с показателями наиболее расточительным клубов Чемпионшипа.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити
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