«Челси» за год заплатил агентам 41 млн евро

В среду сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало суммы агентских вознаграждений, полученные от российских клубов. Больше всех потратил «Зенит» - более восьми миллионов евро.

Представители английской Премьер-лиги за период с 1 февраля 2020 года по 1 февраля 2021 года заплатили агентам 319 миллионов евро, что на 10 млн больше, чем год назад. Наиболее щедрым клубом в этом отношении был «Челси» (41 млн евро). Клубы из Манчестера заплатили посредникам по 35 миллионов, а «Ливерпуль» - 25 миллионов. Меньше всех потратились в «Вест Бромвиче» - 5 млн евро, эта сумма сопоставима с показателями наиболее расточительным клубов Чемпионшипа.