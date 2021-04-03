​Тухель после 2:5: «Нас жёстко наказали»

Томас Тухель высказался после своего первого поражения на тренерском мостике «Челси». В субботу лондонцы проиграли «Вест Бромвичу» со счётом 2:5.

«Было два матча: 11 на 11, а затем 11 на 10. Нет необходимости пропускать пять голов, учитывая наш класс, но мы все виноваты в этом, и я в том числе. Мы не смогли адаптироваться к ситуации, которая стала неожиданностью, ведь мы лидировали. Обычно мы достаточно уверены в себе при обороне, однако сегодня мы были небрежны и допускали большие ошибки. Нас жёстко наказали, и это трудно переварить.

Я не видел момент с удалением, но я видел две грубые ошибки перед жёлтыми карточки. Это для нас нетипично, слишком много простых ошибок. Это целиком наша вина», - сказал Тухель BBC.