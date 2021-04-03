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​Тухель после 2:5: «Нас жёстко наказали»

03 Апреля 2021, 17:22,

Томас Тухель высказался после своего первого поражения на тренерском мостике «Челси». В субботу лондонцы проиграли «Вест Бромвичу» со счётом 2:5.

«Было два матча: 11 на 11, а затем 11 на 10. Нет необходимости пропускать пять голов, учитывая наш класс, но мы все виноваты в этом, и я в том числе. Мы не смогли адаптироваться к ситуации, которая стала неожиданностью, ведь мы лидировали. Обычно мы достаточно уверены в себе при обороне, однако сегодня мы были небрежны и допускали большие ошибки. Нас жёстко наказали, и это трудно переварить.

Я не видел момент с удалением, но я видел две грубые ошибки перед жёлтыми карточки. Это для нас нетипично, слишком много простых ошибок. Это целиком наша вина», - сказал Тухель BBC.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Oleg-Chelsea
03 Апреля 2021, 18:16

Так нельзя играть. Но лучше 2-5, чем 3 раза 0-1, по крайней мере очков больше. Урок есть, защиты нет.

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