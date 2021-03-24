Лебёф против перехода Холанна в «Челси»

Экс-футболист «Челси» Франк Лебёф считает, что лондонскому клубу не стоит бороться за форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

- Холанн - животное. Конечно, он станет плюсом для «Челси». Но подумайте с финансовой и экономической точки зрения, а также о том, что раздевалка должна следовать за тренером, - отметил Лебёф Sky Sports News. - Добавив Холанна в команду, потеряете Оливье Жиру. Также можете остаться без Кая Хаверца и, возможно, Вернера. А что с Кристианом Пулишичем? Как собираетесь задействовать Хакима Зиеха? Новые таланты - не проблема, но можно потерять всю химию.