Менди вместо сборной Сегегала отправится к стоматологу

Голкипер «Челси» Эдуар Менди пропустил мяч с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в четвертьфинале Кубка Англии, а также не сыграет за сборную Сенегала в квалификации Кубка африканских наций. Как сообщил на пресс-конференции наставник «синих» Томас Тухель, Менди предстоит операция.

- Менди останется здесь из-за предстоящей операции на зубах. Ему нужно посетить стоматолога, потому что это нужно сделать. Вот почему он делает это сейчас [чтобы вернуться после матчей сборных], - заявил Тухель.

Сегодня в ворота лондонцев играл Кепа Аррисабалага и продлил «сухую» серию команды в официальных матчах до семи поединков.