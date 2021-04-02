Тухель признан лучшим тренером АПЛ по итогам марта

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта.

В прошлом месяце подопечные немецкого специалиста выиграли две встречи в чемпионате Англии и один раз сыграли вничью.

«Я счастлив получить награду, считаю, что это большой успех для всех в клубе. Всё было бы невозможно, если бы не упорный труд моего тренерского штаба и болельщиков, которые продолжают поддерживать команду.

Конечно, хотелось бы поблагодарить и игроков, которые отдаются своему делу и верят в мои идеи, надеюсь, что мы будем конкурентоспособными до самого последнего матча», - цитирует Тухеля пресс-служба клуба.