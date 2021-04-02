Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Тухель признан лучшим тренером АПЛ по итогам марта

02 Апреля 2021, 14:21,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам марта.

В прошлом месяце подопечные немецкого специалиста выиграли две встречи в чемпионате Англии и один раз сыграли вничью.

«Я счастлив получить награду, считаю, что это большой успех для всех в клубе. Всё было бы невозможно, если бы не упорный труд моего тренерского штаба и болельщиков, которые продолжают поддерживать команду.

Конечно, хотелось бы поблагодарить и игроков, которые отдаются своему делу и верят в мои идеи, надеюсь, что мы будем конкурентоспособными до самого последнего матча», - цитирует Тухеля пресс-служба клуба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Томас Тухель
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