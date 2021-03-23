Абрамович судится с издательством, выпустившим книгу «Люди Путина»

Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен судиться с известным издательством HarperCollins из-за книги «Люди Путина». Юристы Абрамовича недовольны тем, что их клиент связан с коррупцией, а также считают, что процесс покупки одного из ведущих клубов Премьер-лиги был описан с искажениями фактов. Как сообщает официальный сайт «Челси», изданная в Великобритании книга вредит репутации Абрамовича, который пытался договориться с издательством, представив свою версию описываемых в книге событий.

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» летом 2003 года, с тех пор лондонская футбольная команда завоевала 18 трофеев.