​Эллардайс: «Мы разобрали «Челси» на части»

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс высказался после гостевой победы над «Челси» со счётом 5:2.

«Сегодня мы не будем последними в таблице, не так ли? Я в восторге. Не только из-за нашей победы, но и из-за нашего стиля. Это фантастический результат, в котором мы отчаянно нуждались.

«Челси» заслуженно остался вдесятером, и после этого мы разобрали их на части. Мы прессинговали и не расслаблялись. У меня было три недели, чтобы разработать тактику. Мы с парнями договорились, что едем бросать «Челси» вызов, и это сработало.

Я бы хотел, чтобы Перейра оформил хет-трик, но, полагаю, это моя жадность», - цитирует Эллардайса BBC.