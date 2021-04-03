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​Эллардайс: «Мы разобрали «Челси» на части»

03 Апреля 2021, 17:28,

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс высказался после гостевой победы над «Челси» со счётом 5:2.

«Сегодня мы не будем последними в таблице, не так ли? Я в восторге. Не только из-за нашей победы, но и из-за нашего стиля. Это фантастический результат, в котором мы отчаянно нуждались.

«Челси» заслуженно остался вдесятером, и после этого мы разобрали их на части. Мы прессинговали и не расслаблялись. У меня было три недели, чтобы разработать тактику. Мы с парнями договорились, что едем бросать «Челси» вызов, и это сработало.

Я бы хотел, чтобы Перейра оформил хет-трик, но, полагаю, это моя жадность», - цитирует Эллардайса BBC.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Вест Бромвич, Сэм Эллардайс
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Комментарии (1)
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0
fireland
03 Апреля 2021, 18:14

Удаление заслуженное, но не вытекающее из логики игры. Не знаю, что там разобрал Эллардайс. До удаления, Челси возил дроздов, впрочем как и после. Все решили два гола в раздевалку.

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