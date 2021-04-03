​Рекордная серия Тухеля в «Челси» составила 14 игр без поражений

В субботу Томас Тухель впервые проиграл в качестве тренера «Челси». Лондонцы провалили домашний поединок английского чемпионата против скромного «Вест Бромвича», уступив с результатом 2:5.

Таким образом, серия Тухеля без поражений на тренерском мостике «Челси» составила четырнадцать игр (десять побед, четыре ничьи). Ранее никому из тренеров «пенсионеров» не удавалось выдать столь длительную серию без поражений на старте своей работы с командой.

Впереди у «Челси» матч Лиги чемпионов против «Порту». Он пройдёт в среду, седьмого апреля, и начнётся в десять часов вечера по Москве.