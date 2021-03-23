Гиббс подписал контракт с «Интером» из Майами

Американский «Интер Майами» продолжает комплектовать команду. Клуб Дэвида Бекхэма подписал контракт с защитником «Вест Бромвича» Кираном Гиббсом, в активе которого есть 10 матчей в составе сборной Англии.

Гиббсу 31 год, с 2017 года он играет в «Вест Бромвиче» и летом на правах свободного агента подпишет контракт с «Интером». Лучшие годы Гиббс провел в лондонском «Арсенале», где выступал на протяжении 10 лет. В текущем сезоне оцениваемый в 2,5 млн евро игрок провел 11 официальных матчей в составе «дроздов».

«Интер Майами» провел свой первый матч в американской МЛС 1 марта прошлого года.