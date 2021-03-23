Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гиббс подписал контракт с «Интером» из Майами

23 Марта 2021, 22:36,

Американский «Интер Майами» продолжает комплектовать команду. Клуб Дэвида Бекхэма подписал контракт с защитником «Вест Бромвича» Кираном Гиббсом, в активе которого есть 10 матчей в составе сборной Англии.

Гиббсу 31 год, с 2017 года он играет в «Вест Бромвиче» и летом на правах свободного агента подпишет контракт с «Интером». Лучшие годы Гиббс провел в лондонском «Арсенале», где выступал на протяжении 10 лет. В текущем сезоне оцениваемый в 2,5 млн евро игрок провел 11 официальных матчей в составе «дроздов».

«Интер Майами» провел свой первый матч в американской МЛС  1 марта прошлого года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Бромвич, Интер Майами, Киран Гиббс
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола