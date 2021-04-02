Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Эллардайс уже рассуждает, как возвращать «Вест Бромвич» в АПЛ

02 Апреля 2021, 00:52,

«Вест Бромвич» рискует потерять место в Премьер-лиге, отставая на 10 очков от идущего на 17-м месте «Ньюкасла» за девять туров до завершения турнира. В декабре Славена Билича на тренерском мостике заменил Сэм Эллардайс, подписавший контракт на 18 месяцев с опцией его досрочного расторжения. При этом 66-летний наставник уже думает, что будет после потенциального вылета.

- Нужно, чтобы две стороны разработали общий план. Если кто-то не согласен, тогда пожимаем руки и благодарим друг друга. Ситуация комплексная, и ее нужно тщательно обсудить, - приводит слова тренера ВВС.

- Сколько денег клуб хочет сохранить? Скольких ключевых игроков отпустят? Какой будет бюджет. Если я останусь, тогда хочу вернуть команду АПЛ по первому запросу, как у меня было в «Вест Хэме».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вест Бромвич, Сэм Эллардайс
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