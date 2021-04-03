​Игроку «Вест Бромвича» покорилось историческое достижение в АПЛ

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03 Апреля 2021, 18:52,
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Форвард «Вест Бромвича» Каллум Робинсон отметился дублем в субботнем матче Премьер-лиги против «Челси», в котором его команда сенсационно победила в Лондоне с результатом 5:2.
Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, Робинсон стал первым футболистом в истории Премьер-лиги, которому удалось забить как минимум два гола в обоих матчах против «Челси» в одном сезоне. В первом круге Робинсон тоже записал на свой счёт дубль, когда команды сыграли вничью со счётом 3:3.
Интересно, что в этом розыгрыше Премьер-лиги Каллум Робинсон забил всего четыре раза, всякий раз расписываясь в воротах «Челси».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Вест Бромвич, Каллум Робинсон
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