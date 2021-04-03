​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов

«Челси» разочаровал армию своих болельщиков. Домашний матч против «Вест Бромвича» обещал стать для лондонцев лёгкой прогулкой, особенно после того, как команда Томаса Тухеля открыла счёт усилиями Кристиана Пулишича. Впрочем, последовавшее вслед за голом удаление Тьяго Силвы спутало все карты хозяевам и окрылило гостей.

Находящийся в зоне вылета «Вест Бромвич» умудрился забить «Челси» пять голов. И это при том, что в четырнадцати предыдущих играх с Томасом Тухелем на тренерском мостике «пенсионеры» пропустили лишь дважды. Что до атаки «Челси», то во втором тайме хозяева забили лишь раз – отличился Мэйсон Маунт.

Итоговый счёт – 2:5. «Челси» громко провалился перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.