Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Челси» громко провалился в АПЛ перед четвертьфиналом Лиги чемпионов

03 Апреля 2021, 16:26,

«Челси» разочаровал армию своих болельщиков. Домашний матч против «Вест Бромвича» обещал стать для лондонцев лёгкой прогулкой, особенно после того, как команда Томаса Тухеля открыла счёт усилиями Кристиана Пулишича. Впрочем, последовавшее вслед за голом удаление Тьяго Силвы спутало все карты хозяевам и окрылило гостей.

Находящийся в зоне вылета «Вест Бромвич» умудрился забить «Челси» пять голов. И это при том, что в четырнадцати предыдущих играх с Томасом Тухелем на тренерском мостике «пенсионеры» пропустили лишь дважды. Что до атаки «Челси», то во втором тайме хозяева забили лишь раз – отличился Мэйсон Маунт.

Итоговый счёт – 2:5. «Челси» громко провалился перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Челси 2:5 Вест Бромвич
(1:0) Пулишич Кристиан 27'    
    45' Перейра Матеус (1:1)
    45' Перейра Матеус (1:2)
    63' Робинсон Каллум (1:3)
    68' Диань Мбайе (1:4)
(2:4) Маунт Мэйсон 71'    
    90' Робинсон Каллум (2:5)
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Силва Тьяго   5'   29' Зума Курт Джеймс Рис II Жоржиньо II   72' (Хаверц Кай (   72') Ковачич Матео   66' Алонсо Маркос Зиеш Хаким   33' (Кристенсен Андреас (   33') Пулишич Кристиан   46' (Маунт Мэйсон (   46') Вернер Тимо
Запасные: Рюдигер Антонио Чилуэлл Бен Хадсон-Одои Каллум Гилмор Билли Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
Джонстон Сэм Ферлонг Дарнелл О'Ши Дара   24' (Иванович Бранислав (   24' Робинсон Каллум   37') Бартли Кайл Аджайи Олувасемилого Таунсед Конор Филлипс Мэтт   89' (Ливермор Джейк (   89') Йокушлу Окай Мэйтленд-Найлс Эйнсли Перейра Матеус Диань Мбайе   14'
Запасные: Робсон-Кану Хэл Баттон Дэвид Диангана Грэди Пелтьер Ли Ахерн-Грант Карлан Снодграсс Роберт
03 апреля. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Вест Бромвич
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Комментарии (6)
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1
fireland
03 Апреля 2021, 18:12

Рано или поздно, должны были проиграть. И уж лучше получить от ВБА, чем от Порту. Надеюсь спортивную злость, выместят в ближайшем матче.
PS: Подвел не Сильва, а идиот Жоржиньо.

1
Promt Roman
03 Апреля 2021, 17:11

8 мячей от ВБА в этом сезоне пенсы получили. Топчики.

1
vebmen84
03 Апреля 2021, 17:07
ахахаха))))) 5 карл от вест брома 5
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0
Дэйн
03 Апреля 2021, 17:02

Дело было не в Силве, а в ужасной игре (шикарной игре за Вест Бром) Жоржиньо. Он по сути в одного сломал игру Челси.

0
Gangsta City
03 Апреля 2021, 16:51

Пхах :))))))))))

0
Misha_diablo_football
03 Апреля 2021, 16:50

Дамбу прорвало, Сильва подвёл, Тухель развалился перед 1/4 ЛЧ....

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