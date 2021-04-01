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В Северной Македонии «наградили» Вернера гражданством этой страны

01 Апреля 2021, 22:13,

Невероятный промах форварда «Челси» и сборной Германии Тимо Вернера из убойной позиции при счете 1:1, возможно, лишил «бундестим» победы в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Северной Македонии. Спустя шесть минут Эльиф Элмас забил победный гол, и немцы сенсационно проиграли.

1 апреля газета Vecer решила отблагодарить Вернера за провальную попытку забить мяч и «предоставила» футболисту гражданство Северной Македонии. Также было опубликовано удостоверение личности Вернера.

25-летний форвард в текущем сезоне также не забил уйму голов в составе «Челси». Всего в его активе 10 результативных ударов в 39 матчах сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Сборная Германии, Тимо Вернер
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Комментарии (1)
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vebmen84
01 Апреля 2021, 22:28
боже....какой же все таки вернер шлак ...адольф такого бы не простил ))))
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