​«Зенит» - на первом месте по выплатам вознаграждений посредникам

На официальном сайте РФС была опубликована информация о суммах, которые в прошлом календарном году российские клубы выплатили в качестве вознаграждений посредникам.

На первом месте по таким выплатам располагается «Зенит», заплативший посредникам чуть более восьми миллионов евро. Второе место у «Локомотива» - московский клуб выплатил 500,3 миллиона рублей. Тройку замыкает «Рубин» с выплатами в 4,6 миллиона евро. На четвёртом месте идёт «Спартак», который заплатил посредникам 4,18 миллиона евро и 390 тысяч долларов. Пятая строчка у «Динамо» - 4,2 миллиона евро и 8 миллионов рублей.