Артета: «Клопп создал в «Ливерпуле» замечательную команду»

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02 Апреля 2021, 15:42,
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Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля».
«Посмотрим, как будет складываться игра. Иногда нам приходится подстраиваться под противника, если он сильнее нас, но в большинстве игр мы стараемся навязывать свою игру. Но в матчах против высококлассных команд важно уметь отталкиваться от соперника.
Клопп создал в «Ливерпуле» замечательную команду. То, как они распоряжались ресурсами – это феноменально. Сейчас мы находимся на разных уровнях развития», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Арсенала».
Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится завтра, третьего апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Юрген Клопп, Микель Артета