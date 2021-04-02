Артета: «Клопп создал в «Ливерпуле» замечательную команду»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля».

«Посмотрим, как будет складываться игра. Иногда нам приходится подстраиваться под противника, если он сильнее нас, но в большинстве игр мы стараемся навязывать свою игру. Но в матчах против высококлассных команд важно уметь отталкиваться от соперника.

Клопп создал в «Ливерпуле» замечательную команду. То, как они распоряжались ресурсами – это феноменально. Сейчас мы находимся на разных уровнях развития», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Арсенала».

Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» состоится завтра, третьего апреля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.