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​Клопп: «Арсенала» не было на поле»

04 Апреля 2021, 00:28,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после гостевой победы над «Арсеналом» со счётом 3:0.

«В целом это было хорошее выступление. Мы завершили свои моменты. По сути, «Арсенала» сегодня не было на поле на протяжении девяноста пяти минут. Мы позаботились об этом.

Нужно продолжать двигаться и сохранять импульс. В перерыве я не был огорчён. Мы много работали, а когда вы это делаете, то у вас есть хорошие шансы на победу.

В этом чемпионате мы явно не в стране грёз. Когда люди говорят о вас плохо, вы хотите отреагировать. Кросс Трента сегодня был шикарен», - цитирует Клоппа BBC.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Юрген Клопп
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