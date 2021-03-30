Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Рэшфорд: Мане - лучший африканский игрок в Премьер-лиге

30 Марта 2021, 00:20,

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд назвал имя сильнейшего африканского футболиста.

- Думаю, что сейчас в лиге есть большие африканские таланты. В частности Мане, - написал Рэшфорд в «Твиттере», отвечая на вопросы подписчиков.

Сам Рэшфорд играет в АПЛ с 2015 года и имел возможность поиграть против, например, Яя Туре, Мохамеда Салаха или Пьера-Эмерика Обамеянга. С другой стороны 28-летний экс-игрок «Саутгемптона» выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов и Премьер-лигу, «Золотую бутсу» чемпионата Англии в сезоне 2018/19 с 22 голами. Тогда же он оказался на четвертом месте в споре за «Золотой мяч» и стал лучшим игроком Африки.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Садио Мане, Маркус Рэшфорд
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