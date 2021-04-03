Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Арсенал» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы

03 Апреля 2021, 21:21,

С точки зрения вывески главным в тридцатом туре Премьер-лиги является матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем», пускай команды нынче переживают непростые времена. Стали известны составы, в которых «канониры» и «красные» выйдут на футбольное поле.

Наставник лондонской команды Микель Артета решил выпустить на поле с первых минут таких исполнителей: Лено – Чамберс, Холдинг, Габриэль, Тирни – Парти, Себальос - Эдегор, Пепе, Обамеянг – Ляказетт.

Рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп, в свою очередь, доверил место в старте таким игрокам: Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон - Фабиньо, Милнер, Тьяго – Салах, Мане, Фирмино.

Стартовый свисток прозвучит в десять часов вечера по Москве. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон
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