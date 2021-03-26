Мане: «Ливерпуль» переживает непростой период»

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане высказался о неудачных результатах клуба.

«Давайте будем честны, сейчас мы переживаем непростой период, такое иногда случается, это часть футбола. Мы должны выправить положение и не переставать верить в свои силы, продолжать бороться, сохранять спокойствие и двигаться дальше.

Если вы заглянете в нашу раздевалку, то у вас не будет никаких сомнений в команде. Я верю, что всё изменится. Горжусь тем, что являюсь футболистом «Ливерпуля», - цитирует сенегальского форварда Liverpool Echo.

28-летний Мане сыграл тридцать семь матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешнего сезона, забил двенадцать голов и отдал шесть голевых передач.