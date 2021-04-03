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Луис не поможет «Арсеналу» в матче с «Ливерпулем»

03 Апреля 2021, 09:45,

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис не поможет своей команде в предстоящем поединке чемпионата Англии против «Ливерпуля». Об этом сообщила пресс-служба «канониров».

«У Давида дискомфорт в правом колене, он проходит обследование. Субботний матч с «Ливерпулем» защитник пропустит», - сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Поединок между «Арсеналом» и «Ливерпулем» пройдет на стадионе «Эмирейтс» третьего апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне АПЛ 33-летний бразилец провел 19 поединков, отметившись забитым мячом.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Арсенал Лондон, Давид Луис
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