Луис не поможет «Арсеналу» в матче с «Ливерпулем»

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис не поможет своей команде в предстоящем поединке чемпионата Англии против «Ливерпуля». Об этом сообщила пресс-служба «канониров».

«У Давида дискомфорт в правом колене, он проходит обследование. Субботний матч с «Ливерпулем» защитник пропустит», - сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Поединок между «Арсеналом» и «Ливерпулем» пройдет на стадионе «Эмирейтс» третьего апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем сезоне АПЛ 33-летний бразилец провел 19 поединков, отметившись забитым мячом.