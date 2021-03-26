Дибала заинтересовал «Арсенал»

Переход Мартина Одегора из «Реала» в «Арсенал» на правах аренды до конца сезона стал настоящей находкой для «канониров». Норвежец быстро вписался в игру команды и приносит пользу своей игрой. Тем не менее, заполучить его на более продолжительный срок или подписать полноценный контракт будет непросто, так как Одегор на время уехал из Мадрида в поисках игровой практики.

Каталонский Sport сообщает о том, что в качестве альтернативы норвежцу руководство «Арсенала» рассматривает кандидатуру полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалы, который неважно выглядит в текущем сезона, а также никак не залечит травму. Вопрос в том, согласится ли его отпустить «Ювентус», а также будет ли Дибале интересно играть в «Арсенале», который имеет высокие шансы пропустить еврокубковый сезон.