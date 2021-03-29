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Конате - о якобы переговорах с «Ливерпулем»: «Оставьте меня в покое!»

29 Марта 2021, 22:49,

Защитник «РБ Лейпцига» и молодёжной сборной Франции Ибраима Конате резко отреагировал на слухи о переходе в «Ливерпуль».  Ранее журналист The Athletic Дэвид Орнштейн заявил, что вовсю идут переговоры между сторонами.

- Я проснулся и увидел, что мой телефон вовсю трезвонит. Я просто хотел сказать им всем: «Эй, я играл вчера, я устал, оставьте меня в покое!» Вот честно, я даже не смотрю на это всё. Нельзя фокусироваться на слухах, есть чемпионат Европы, после чего я вернусь в клуб. Давайте думать об этом, а не о гипотетических вещах, - заявил Конате L’Equipe.

21-летний футболист оценивается в 35 млн евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг, Ибраима Конате
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