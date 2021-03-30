Фирмино вернулся в общую группу «Ливерпуля» перед матчем с «Арсеналом»

Бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки в общей группе после травмы. Об этом рапортует пресс-служба мерсисайдского клуба в «Твиттере».

Напомним, что нападающий провел в лазарете около месяца из-за микротравмы, полученной в поединке Премьер-лиги против лондонского «Челси». Из-за этого повреждения Фирмино пропустил несколько поединков «Ливерпуля».

В настоящий момент команда Юргена Клоппа ведет подготовку к матчу чемпионата Англии против лондонского «Арсенала». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в субботу, третьего апреля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.