Фирмино вернулся в общую группу «Ливерпуля» перед матчем с «Арсеналом»

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30 Марта 2021, 09:23,
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Бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино возобновил тренировки в общей группе после травмы. Об этом рапортует пресс-служба мерсисайдского клуба в «Твиттере».
Напомним, что нападающий провел в лазарете около месяца из-за микротравмы, полученной в поединке Премьер-лиги против лондонского «Челси». Из-за этого повреждения Фирмино пропустил несколько поединков «Ливерпуля».
В настоящий момент команда Юргена Клоппа ведет подготовку к матчу чемпионата Англии против лондонского «Арсенала». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в субботу, третьего апреля. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Роберто Фирмино