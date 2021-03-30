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Спортдиректор «РБ Лейпцига»: «Ливерпуль» - не опция для Конате»

30 Марта 2021, 00:50,

В «РБ Лейпциге» отказываются комментировать сведения СМИ о переговорах с «Ливерпулем» по поводу трансфера 21-летнего защитника Ибраимы Конате.

- Ничего не могу сказать по этому поводу. Думаю, что это не опция для Ибу. У него долгосрочный контракт с нами, и он знает, что мы значим для него, а он - для нас. У него был неудачный прошлый сезон из-за серьезной травмы, но в этом году он хорош и крайне важный для нас игрок с большим потенциалом, - заявил спортивный директор «РБ Лейпцига» Маркус Кроше.

Контракт Конате рассчитан до лета 2023 года, и у немецкого клуба нет причин торопиться продавать француза. Тем более, что в конце сезона в «Баварию» уйдет другой защитник Дайо Юпамекано.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, РБ Лейпциг, Ибраима Конате
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