Спортдиректор «РБ Лейпцига»: «Ливерпуль» - не опция для Конате»

В «РБ Лейпциге» отказываются комментировать сведения СМИ о переговорах с «Ливерпулем» по поводу трансфера 21-летнего защитника Ибраимы Конате.

- Ничего не могу сказать по этому поводу. Думаю, что это не опция для Ибу. У него долгосрочный контракт с нами, и он знает, что мы значим для него, а он - для нас. У него был неудачный прошлый сезон из-за серьезной травмы, но в этом году он хорош и крайне важный для нас игрок с большим потенциалом, - заявил спортивный директор «РБ Лейпцига» Маркус Кроше.

Контракт Конате рассчитан до лета 2023 года, и у немецкого клуба нет причин торопиться продавать француза. Тем более, что в конце сезона в «Баварию» уйдет другой защитник Дайо Юпамекано.