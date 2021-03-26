Анри уходит из соцсетей в знак протеста против расизма и оскорблений

Бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри призвал владельцев ведущих соцсетей принять меры по предотвращению расизма, буллинга и других негативных проявлений. В пятницу Анри заявил об уходе из соцсетей до тех пор, пока там не грянут серьезные изменения.

- Проще простого завести аккаунт, использовать его для того, чтобы безнаказанно задирать и оскорблять других людей и при этом оставаться анонимным. Проблема стала слишком токсичной, чтобы ее игнорировать, - написал Анри в «Твиттере», где у него 2,3 миллиона подписчиков.

Полгода назад Тьерри Анри жаловался на проявления расизма, с которыми ему пришлось столкнуться в футбольнок карьере.