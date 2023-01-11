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Первая лига

Хаджи: «Кононов сменил много команд, это говорит о его нестабильности»

11 Января 2023 • 21:45 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Арсенал Тула
05.03 19:00

Экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о работе Олега Кононова в тульском «Арсенале». Сегодня руководитель этого клуба из Первой лиги сообщил, что специалист был отправлен в отставку по обоюдному согласию сторон.

«Кононов сменил уже много команд, что очень плохо и говорит о его нестабильности. Пока не понятно, где он добился результата. Вроде много где поработал, а результата особо нет», - цитирует Хаджи «Матч-ТВ».

Эксперт привёл пример его соотечественника Виктора Ганчаренко, который возглавил не так давно екатеринбургский «Урал» и сразу дал результат. В итоге уральский клуб сильно оторвался от зоны вылета и выдал беспроигрышную серию.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Кононов Александр Хаджи
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА АРСЕНАЛ ТУЛА
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