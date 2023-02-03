Гаджиев: «Дзюба придёт в махачкалинское «Динамо», и мы всех начнём «душить»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, в настоящий момент занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», признался, что был бы рад видеть 34-летнего нападающего Артёма Дзюбу в своём клубе.

«Хочу, чтобы Артём ещё позабивал пару десятков голов. Мы его с удовольствием бы пригласили в махачкалинское «Динамо». А что? Он придёт, и мы всех начнём «душить», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение в ноябре прошлого года, проведя за эту команду всего пять матчей. Ранее сообщалось, что интерес к экс-нападающему сборной России проявляют ЦСКА, «Торпедо» и «Пари НН».