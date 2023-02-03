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Гаджиев: «Дзюба придёт в махачкалинское «Динамо», и мы всех начнём «душить»

03 Февраля 2023 • 15:41 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Арсенал Тула
05.03 19:00

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, в настоящий момент занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», признался, что был бы рад видеть 34-летнего нападающего Артёма Дзюбу в своём клубе.

«Хочу, чтобы Артём ещё позабивал пару десятков голов. Мы его с удовольствием бы пригласили в махачкалинское «Динамо». А что? Он придёт, и мы всех начнём «душить», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Напомним, что нынешний сезон Дзюба начинал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», однако расторг с ним соглашение в ноябре прошлого года, проведя за эту команду всего пять матчей. Ранее сообщалось, что интерес к экс-нападающему сборной России проявляют ЦСКА, «Торпедо» и «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Артём Дзюба Динамо Махачкала
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА АРСЕНАЛ ТУЛА
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