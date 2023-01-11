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Первая лига

Черевченко может возглавить «Арсенал» после ухода Кононова

11 Января 2023 • 21:11 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Арсенал Тула
05.03 19:00

Российский специалист Игорь Черевченко снова может возглавить тульский «Арсенал» после того как в клубе освободилась вакантная должность, он является основным кандидатом. Новостью об этом поделился журналист Сергей Ильёв.

Напомним, что Черевченко уже тренировал туляков с 2018 по 2020 год. Помимо «Арсенала» 48-летний тренер работал с московским «Локомотивом», «Балтикой» и «Химками». В качестве рулевого «Локо» он взял Кубок России в 2015 году, обыграв в финале «Кубань».

Напомним, сегодня вечером руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев объявил об отставке Олега Кононова по обоюдному согласию сторон.

Ранее сам Черевченко заявил, что информация о его будущем появится после 10 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Черевченко Арсенал Тула
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА АРСЕНАЛ ТУЛА
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