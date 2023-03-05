Махачкалинское «Динамо» и «Арсенал» отбегали без моментов и голов

В 21-м туре Первой лиги встретились махачкалинское «Динамо» и тульский «Арсенал». К сожалению, команды не смогли проявить себя с самой лучшей стороны и за 90 минут ничего опасного не создали. Нули на табло на все 100% - закономерный результат.
«Динамо» идет на 11-м месте, «Арсенал» - делит пятое.
Протокол игры
Терновский Дмитрий•Шумахов Идар•Красильниченко Олег•Ковачевич Владимир•Алибеков Муталип•Кагермазов Сослан83' (Лисакович Руслан (83') •Магомедов Ражаб71' (Гаджимурадов Рамазан (71') •Юсупов Залимхан•Атабаев Эрбол83' (Глушков Никита Сергеевич (83') •Абдурагимов Рамазан63' (Гаджиев Абакар (63') •Мулахусейнович Нардин 29'63' (Ибрагимов Камиль (63') 65'
Коченков Антон•Большаков Кирилл•Насыров Исламжан•Суханов Артём Романович46' (Сокол Артём (46') •Григалава Гиа•Панченко Кирилл•Ткачёв Сергей•Яковлев Михаил86' (Кулешин Илья (86') •Хабибов Ансор46' (Луценко Евгений (46') •Манелов Ираклий73' (Померко Алексей (73') •Деспотович Джордже
05 марта.
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