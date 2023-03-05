Махачкалинское «Динамо» и «Арсенал» отбегали без моментов и голов

В 21-м туре Первой лиги встретились махачкалинское «Динамо» и тульский «Арсенал». К сожалению, команды не смогли проявить себя с самой лучшей стороны и за 90 минут ничего опасного не создали. Нули на табло на все 100% - закономерный результат.

«Динамо» идет на 11-м месте, «Арсенал» - делит пятое.