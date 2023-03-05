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Первая лига

Махачкалинское «Динамо» и «Арсенал» отбегали без моментов и голов

05 Марта 2023 • 17:57 Комментировать
Динамо Махачкала
0:0
Арсенал Тула
окончен

В 21-м туре Первой лиги встретились махачкалинское «Динамо» и тульский «Арсенал». К сожалению, команды не смогли проявить себя с самой лучшей стороны и за 90 минут ничего опасного не создали. Нули на табло на все 100% - закономерный результат.

«Динамо» идет на 11-м месте, «Арсенал» - делит пятое.

Протокол игры  
Динамо Махачкала0:0Арсенал Тула
Терновский ДмитрийШумахов ИдарКрасильниченко ОлегКовачевич ВладимирАлибеков МуталипКагермазов Сослан 83' (Лисакович Руслан ( 83') Магомедов Ражаб 71' (Гаджимурадов Рамазан ( 71') Юсупов ЗалимханАтабаев Эрбол 83' (Глушков Никита Сергеевич ( 83') Абдурагимов Рамазан 63' (Гаджиев Абакар ( 63') Мулахусейнович Нардин  29' 63' (Ибрагимов Камиль ( 63'  65')
Запасные: Сундуков ТемирканХалимбеков РустамБоженов КириллЛелюкаев АланМагомедов Тимур
Коченков АнтонБольшаков КириллНасыров ИсламжанСуханов Артём Романович 46' (Сокол Артём ( 46') Григалава ГиаПанченко КириллТкачёв СергейЯковлев Михаил 86' (Кулешин Илья ( 86') Хабибов Ансор 46' (Луценко Евгений ( 46') Манелов Ираклий 73' (Померко Алексей ( 73') Деспотович Джордже
Запасные: Кайнов МаксимАджоев ГурамЛевашов МихаилКозлов ИванИзотов РоманГребенщиков АлександрГригорян АрутюнСериков Илья
05 марта.

 

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Динамо Махачкала Арсенал Тула
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