Кавазашвили прокомментировал отставку Кононова из «Арсенала»

Бывший футболист столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об отставке Олега Кононова из тульского «Арсенала».

«Не могу сказать, почему Кононова после полугода уволили из «Арсенала». Покинул клуб, ну и что дальше? Миллионы лишаются работы — это обычное явление. Ушёл и ушёл», — приводит слова экс-голкипера сборной СССР издание «Чемпионат». По его мнению, отставка может пойти специалисту на пользу, поскольку он может найти другую работу, на которой результат будет лучше.

Напомним, что под руководством Кононова тульский «Арсенал» занял шестое место в турнирной таблице Первой лиги, отстав от зоны прямого выхода в РПЛ на шесть баллов после первой части сезона.