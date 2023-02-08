Форвард «Арсенала» Панченко забил с расстояния 35 метров

Нападающий тульского «Арсенала» во время сегодняшнего матча на сборе в Турции против узбекского клуба «Олимпик» забил гол с приличного расстояния – 35 метров. Этот гол стал решающим, туляки одержали победу в контрольной встрече – 4:2. Помимо Панченко, по одному голу в составе «Арсенала» забили Ираклий Манелов, Сергей Ткачёв и Роман Изотов.

Напомним, что этой зимой «Арсенал» уволил с поста главного тренера Олега Кононова, теперь клуб тренирует бывший рулевой «Краснодара» в РПЛ Александр Сторожук. Клуб располагается на момент зимней паузы на шестом месте в Первой лиге, в прошлом году «оружейники» выступали в РПЛ.