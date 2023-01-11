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Первая лига

Аджоев подтвердил отставку Кононова

11 Января 2023 • 18:59 Комментировать
Динамо Махачкала
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Арсенал Тула
05.03 19:00

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба. Он назвал решение обоюдным и согласованным.

«Да, мы решили расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдное решение и по обоюдному желанию», - цитирует Аджоева Sport24.ru.

Функционер пояснил, что клуб и тренер расстаются, «пожав друг другу руки». Имя нового наставника туляков назовут в ближайшие дни – уже 14 января шестой клуб Первой лиги начнёт турецкий межсезонный сбор.

Олег Кононов возглавлял «Арсенал» из Тулы второй раз в карьере, тренерский пост он занял летом 2022 года. Пока участник РПЛ прошлого сезона идёт на шестом месте в Первой лиге, отставая от первого на девять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Олег Кононов Арсенал Тула Гурам Аджоев
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