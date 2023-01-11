Червиченко назвал Кононова «тренером среднего уровня»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал одну из свежих новостей российского футбола – отставку Олега Кононова с поста главного тренера тульского «Арсенала» - клуба из Первой лиги.

«У него был какой-то всплеск: везение или заходило, а после перестало получачться. Мне кажется, что он просто тренер среднего уровня и в критических ситуациях у него не везде и не всегда получается работать», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он вспомнил период работы Кононова в «Краснодаре», когда тренер оказался в комфортных условиях для работы.

Напомним, об отставке Кононова сегодня сообщил руководитель тульского клуба Гурам Аджоев. Он пояснил, что расставание со специалистом произошло по обоюдному согласию и обиды друг на друга стороны не держат.

«Арсенал» разместился на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги.