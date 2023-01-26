Тульский «Арсенал» разгромил лидера чемпионата Черногории

Тульский «Арсенал» на сборах в Турции разгромил текущего лидера чемпионата Черногории – клуб «Сутьеска». Матч завершился со счётом 4:1.

Дублем отметился сербский форвард туляков Джордже Деспотович, по голу забили Сергей Ткачёв и Роман Изотов.

Напомним, две недели назад тульский «Арсенал» обрёл нового тренера вместо ушедшего из клуба Олега Кононова. «Оружейников» возглавил бывший наставник «Краснодара» Александр Сторожук.

В текущем сезоне Первой лиги «Арсенал» идёт на шестом месте, у клуба, который в прошлом сезоне вылетел из РПЛ – 32 набранных очка. Отставание от первого места – девять очков.