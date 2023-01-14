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Первая лига

Аджоев назвал сильные стороны Сторожука

14 Января 2023 • 23:42 Комментировать
Динамо Махачкала
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Арсенал Тула
05.03 19:00

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев назвал сильные стороны нового главного тренера своей команды – Александра Сторожука. О его назначении стало известно буквально час назад из официальных соцсетей туляков.

«Он успешно работал в Премьер-лиге и в Первой лиге. Это человек, который знает свою работу и, подчеркну, умеет работать с молодежью», - цитирует Аджоева пресс-служба «оружейников».

Напомним, что при Сторожуке «Краснодар» завершил прошлый футбольный сезон на четвёртой строчке, а в текущем сезоне перед зимним перерывом краснодарцы остановились на восьмом месте турнирной таблицы РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Гурам Аджоев Александр Сторожук
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