Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук продолжит свою тренерскую карьеру в качестве рулевого клуба Первой лиги – тульского «Арсенала». Об этом сообщает официальный сайт туляков. Контракт с тренером заключён на полтора года.

Напомним, в 2022 году Сторожук работал в основной команде «Краснодара», он смог завершить футбольный сезон-21/22 на четвёртой строчке, а к зимнему перерыву текущего сезона «горожане» шли на восьмом месте.

На неделе тульский клуб отправил в отставку прошлого главного тренера Олега Кононова. Пока что «Арсенал» размещается в Первой лиге на шестом месте, по итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.