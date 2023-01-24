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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Манелов стал игроком тульского «Арсенала» официально

24 Января 2023 • 19:45 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

20-летний форвард «Краснодара» Ираклий Манелов стал игроком клуба Первой лиги – тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Манелов перейдёт в «Арсенал» на правах аренды, соглашение между клубами рассчитано до конца текущего футбольного сезона.

Напомним, этой зимой туляков возглавил бывший рулевой «Краснодара» Александр Сторожук, его место у руля «быков» занял серб Иван Илич.

На данный момент «Арсенал» идёт на шестом месте в Первой лиге, имеет 32 очка в активе и планирует навязать конкурентам борьбу за повышение в классе.

За основу «Краснодара» во всех турнирах Манелов провёл в текущем сезоне 10 матчей, голами и ассистами не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула ираклий манелов Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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