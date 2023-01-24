20-летний форвард «Краснодара» Ираклий Манелов стал игроком клуба Первой лиги – тульского «Арсенала». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Манелов перейдёт в «Арсенал» на правах аренды, соглашение между клубами рассчитано до конца текущего футбольного сезона.

Напомним, этой зимой туляков возглавил бывший рулевой «Краснодара» Александр Сторожук, его место у руля «быков» занял серб Иван Илич.

На данный момент «Арсенал» идёт на шестом месте в Первой лиге, имеет 32 очка в активе и планирует навязать конкурентам борьбу за повышение в классе.

За основу «Краснодара» во всех турнирах Манелов провёл в текущем сезоне 10 матчей, голами и ассистами не отмечался.