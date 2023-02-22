22-летний российский правый защитник Кирилл Боженов продолжит карьеру в середняке Первой лиги – в махачкалинском «Динамо». О сделке сообщает портал Transfermarkt.

Стоимость молодого игрока – 800 тыс. евро, футболист проведёт в Махачкале весь остаток текущего сезона, а после, по данным портала, вернётся в «Ростов». Права на игрока принадлежат ростовчанам с 2021 года, однако всё это время игрок выступал в РПЛ за подмосковные «Химки» в рамках аренды.

Махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги с 26 набранными очками.