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Смородская: «Коченков усилит сборную Кыргызстана»

19 Января 2023 • 22:39 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Арсенал Тула
05.03 19:00

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала весть о том, что голкипер Антон Коченков будет выступать за национальную сборную Кыргызстана.

«Будет дополнительная игровая практика у Коченкова. Пусть выступает, ничего плохого здесь не вижу и это однозначное усиление для сборной Кыргызстана», - цитирует Смородскую «Матч-ТВ».

Коченков – воспитанник «Локомотива», он выступал за москвичей в два прихода: сначала с 2004 по 2008 год, а потом с 2015 по 2021.

Ныне опытный 35-летний вратарь продолжает карьеру в тульском «Арсенале», выступая в Первой лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Антон Коченков сборная Кыргызстана
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