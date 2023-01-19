Смородская: «Коченков усилит сборную Кыргызстана»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала весть о том, что голкипер Антон Коченков будет выступать за национальную сборную Кыргызстана.

«Будет дополнительная игровая практика у Коченкова. Пусть выступает, ничего плохого здесь не вижу и это однозначное усиление для сборной Кыргызстана», - цитирует Смородскую «Матч-ТВ».

Коченков – воспитанник «Локомотива», он выступал за москвичей в два прихода: сначала с 2004 по 2008 год, а потом с 2015 по 2021.

Ныне опытный 35-летний вратарь продолжает карьеру в тульском «Арсенале», выступая в Первой лиге.