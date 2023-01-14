Сторожук прокомментировал назначение на пост наставника «Арсенала»

Новоиспечённый наставник тульского «Арсенала» Александр Сторожук прокомментировал своё назначение на пост. Напомним, отечественный специалист подписал контракт с туляками на полтора года.

«Тренировать команду с большими традициями, коей является «Арсенал» - огромная честь. Работа начинается с сегодняшнего дня, будем стараться выполнить задачу, поставленную перед клубом», - цитирует Сторожука пресс-служба «Арсенала».

На данный момент «Арсенал» идёт на шестой строчке турнирной таблицы Первой лиги, главная цель для туляков – вернуться в РПЛ, откуда «оружейники» вылетели по итогам прошлого сезона.