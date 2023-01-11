Тульский «Арсенал» с высокой вероятностью уволит Кононова

Известный российский журналист Сергей Ильёв в своих информационных каналах оповестил, что главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов покинет свой пост. Ильёв утверждает, что сегодня прошло собрание в руководстве тульского клуба, на котором и было принято данное решение.

Напомним, что Кононов во второй раз в карьере возглавил туляков летом 2022 года. Однако результаты клуба в Первой лиге пока не радуют: клуб идёт на шестом месте, отставание «Арсенала» от первого места составляет девять очков, у команды 32 балла после 20 проведённых игр.

Первое место в Первой лиге занимает калининградская «Балтика» - у клуба с берегов Балтики 41 очко.

Ранее вопрос об отставке Кононова прокомментировал президент тульского клуба Гурам Аджоев.