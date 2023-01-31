Тульский «Арсенал» назвал соперников на втором сборе в Турции

Клуб Первой лиги тульский «Арсенал» назвал соперников в рамках второго подготовительного сбора в турецком городе Белек.

Так, 4 февраля «Арсенал» встретится с клубом из Боснии и Герцеговины – «Слога Добой». 8 февраля подопечные Александра Сторожука проведут спарринг с командой «Олимпик» из Узбекистана. 18 февраля клуб сыграет с хорошо знакомой его тренеру командой – дублем «Краснодара». Завершится сбор контрольной встречей с клубом из Казахстана – «Атырау», дата матча – 23 февраля.

Напомним, «оружейники» занимают в Первой лиге шестое место, отставая от первого места на девять очков, в прошлом сезоне клуб вылетел из РПЛ. В январе команду возглавил бывший наставник «Краснодара» Александр Сторожук.