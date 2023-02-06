Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Президент «Арсенала» Аджоев: «Ощутили землетрясение, но с командой всё хорошо»

06 Февраля 2023 • 18:17 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Арсенал Тула
05.03 19:00

Президент тульского «Арсенала» Аджоев поделился ощущениями от случившегося сегодня утром в Турции землетрясения. Напомним, стихия магнитудой 7,8 балла уничтожила тысячи зданий и строений на юго-востоке Турции и в Сирии, под завалами погибло уже порядка 1,5 тыс. человек.

«Арсенал», как и десятки других команд мира, проводит подготовительный сбор в Турции. К счастью, туляки находятся достаточно далеко от эпицентра землетрясения.

«Почувствовали землетрясение ночью в отеле, но мы находимся довольно далеко от эпицентра. С нами всё хорошо, пару часов назад толчки повторились, и мы также их ощутили. На наши планы это никак не повлияет, продолжим работу. Трагедия страшная…», - цитирует Аджоева «РБ Спорт».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Гурам Аджоев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МАХАЧКАЛА АРСЕНАЛ ТУЛА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Февраля
18:17 · Россия. Первая лига
Президент «Арсенала» Аджоев: «Ощутили землетрясение, но с командой всё хорошо»
18:12 · Россия. Первая лига
«Уфа» сообщила РФС, что хочет подписать контракт с Павлюченко
14:14 · Россия. Премьер-лига
Бракамонте: «Хотелось бы поработать тренером в России, ведь это моя вторая родина» 1
13:26 · Россия. Первая лига
Сесар Навас назвал причины провала «Рубина»
12:43 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» отреагировал на землетрясение в Турции
12:09 · Россия. Первая лига
Сесар Навас ушёл из «Рубина»
10:27 · Россия. Первая лига
Главный тренер «Енисея» Ивахов: «Подписали контракт с крупной компанией, многих удивим»
00:29 · Россия. Премьер-лига
Набиуллина предложили «Арсеналу» и «Рубину»
05 Февраля
21:31 · Россия. Первая лига
Экс-вратарь «Немана» Василючек находится на просмотре в махачкалинском «Динамо»
21:19 · Россия. Первая лига
Сторожук: Может ли «Арсенал» выйти в РПЛ без трансферов? Усиление требуется всегда, даже чемпионам
17:39 · Россия. Первая лига
«Родина» объявила о подписании защитника Плиева
17:16 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Химок» Янов находится на просмотре в «СКА-Хабаровске»
15:33 · Россия. Первая лига
Уткульбаев — о победе над «Уфой»: «Пришлось проявить характер»
15:23 · Россия. Первая лига
Уткульбаев подвёл итоги второго сбора «Рубина»
13:41 · Россия. Первая лига
​Тренер «Алании»: «Хотелось бы видеть Дзагоева у нас, но так сложились обстоятельства»
Все новости
Рекомендуем