Президент «Арсенала» Аджоев: «Ощутили землетрясение, но с командой всё хорошо»

Президент тульского «Арсенала» Аджоев поделился ощущениями от случившегося сегодня утром в Турции землетрясения. Напомним, стихия магнитудой 7,8 балла уничтожила тысячи зданий и строений на юго-востоке Турции и в Сирии, под завалами погибло уже порядка 1,5 тыс. человек.

«Арсенал», как и десятки других команд мира, проводит подготовительный сбор в Турции. К счастью, туляки находятся достаточно далеко от эпицентра землетрясения.

«Почувствовали землетрясение ночью в отеле, но мы находимся довольно далеко от эпицентра. С нами всё хорошо, пару часов назад толчки повторились, и мы также их ощутили. На наши планы это никак не повлияет, продолжим работу. Трагедия страшная…», - цитирует Аджоева «РБ Спорт».