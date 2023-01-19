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Первая лига

Алиев покинул «Арсенал»

19 Января 2023 • 16:19 Комментировать
Динамо Махачкала
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Арсенал Тула
05.03 19:00

Азербайджанский нападающий Камран Алиев покинул тульский «Арсенал», расторгнув контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба туляков.

За «Арсенал» Алиев выступал с июля прошлого года. Всего в составе тульской команды 24-летний футболист успел провести 15 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей. Ранее он также выступал за «Химки» и хабаровский СКА. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 400 тысяч евро.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Камран Алиев
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА АРСЕНАЛ ТУЛА
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