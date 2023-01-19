Алиев покинул «Арсенал»

Азербайджанский нападающий Камран Алиев покинул тульский «Арсенал», расторгнув контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба туляков.

За «Арсенал» Алиев выступал с июля прошлого года. Всего в составе тульской команды 24-летний футболист успел провести 15 матчей, отметившись в них тремя голами и одной результативной передачей. Ранее он также выступал за «Химки» и хабаровский СКА. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 400 тысяч евро.

После 20 туров текущего розыгрыша Первой лиги «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Балтики» на девять очков.