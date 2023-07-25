Стало известно, когда Бикфалви вернётся в общую группу «Урала»

Форвард екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви может не сыграть во втором туре РПЛ против «Пари НН» - футболист только в конце недели приступит к тренировкам в общей группе. Об этом сообщил президент «шмелей» Григорий Иванов.

«Эрик восстанавливается. К концу недели он начнет тренировки в общей группе, с ним все нормально», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Ранее Иванов назвал приблизительные сроки возвращения в строй Юрия Газинского, травмировавшего плечо ещё в апреле.

Напомним, в первом туре нового сезона РПЛ «Урал» обыграл столичный ЦСКА дома – 2:1.