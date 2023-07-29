Ганчаренко высказался о ничьей с «Пари НН»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о ничьей в матче второго тура Российской премьер-лиги против «Пари НН».

Специалист отметил, что сложно сказать, потеряла ли его команда очки или нет, но все равно хочется побеждать на своём поле вне зависимости от соперника.

«Будь то ЦСКА или «Пари НН», хочется радовать болельщиков. Сегодня было много сумбура», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Поединок завершился вничью со счётом 0:0. В первом туре уральский клуб на своём поле оказался сильнее московского ЦСКА (2:1). В кубковом матче «Урал» потерпел поражение от «Локомотива» (1:2).