«Урал» в четвёртый раз подряд не смог забить «Пари НН»

Матч второго тура чемпионата России «Урал» - «Пари НН» завершился со счётом 0:0.

Клуб из Екатеринбурга не смог распечатать ворота нижегородцев уже в четвертом очном поединке подряд. Напомним, последние матчи «Урала» и «Пари НН» завершались со счетом 0:0, 0:0, 0:1 и 0:1.

Последний раз «шмели» забивали нижегородскому клубу в августе 2021 года, в том матче команды обменялись голами (1:1).

В следующем туре Российской премьер-лиги подопечные Виктора Ганчаренко встретятся в гостях с «Оренбургом» (5 августа в 17:30 по мск), а «Пари НН» на выезде сыграет с «Краснодаром» (4 августа в 20:00 по мск).