Севикян: «Мы вцепились в то, что принёс нам Юран, поэтому и получилось сохранить прописку в РПЛ»

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал об изменениях, которые произошли в команде после того, как её возглавил Сергей Юран.

По словам Севикяна, в первую очередь футболисты прибавили в физике, так как по ходу первой части сборов команда проделала тяжёлую работу.

«В физическом плане всё складывается неплохо, и в голове тоже всё укладывается. Мы вцепились в то, что принёс нам Сергей Николаевич, мы этим пользуемся, поэтому и получилось сохранить прописку в РПЛ в прошлом сезоне», — приводит слова Севикяна Metaratings.

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле нынешнего года, сменив на этом посту Артёма Горлова. В первом туре нынешнего розыгрыша чемпионата России нижегородцы уступили «Зениту» (0:2). Свой следующий матч «Пари НН» проведёт сегодня, 29 июля, против «Урала». Начало — в 17:30 по московскому времени.