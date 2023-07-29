Ганчаренко: «У нас многие игроки травмированные, мы ищем сочетания»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- По итогам первого тура чемпионата и кубкового матча, с чем связано то, что команда местами выглядит ну просто шикарно, а потом идут такие спады?

- Нужно посмотреть, против кого мы играем. Те же самые ЦСКА и «Локомотив», моментами играем хорошо, моментами плохо. Это игра. Инициатива переходит от одной стороны к другой. Нам важно, чтобы мы играли хорошо и умело оборонялись.

- Можно говорить, что уже сейчас ко второму туру вы уже определились со стартовым составом?

- Это достаточно условно, потому что у нас многие игроки травмированные, мы ищем сочетания.

- По травмированным вопрос. Когда появятся Эрик Бикфалви, Юрий Газинский, Олег Шатов, у которого сегодня день рождения? Что можете сказать по срокам восстановления?

- В ближайших играх мы, наверное, никого из них не увидим.